Путин встретился с Пашиняном на полях саммита ШОС в Китае

Владимир Путин и Никол Пашинян пообщались на полях саммита ШОС в китайском Тяньцзине. Это была первая двусторонняя встреча российского президента с иностранным лидером.

В начале беседы Путин сказал, что рад возможности переговорить, потому что накопилось много вопросов для обсуждения как двустороннего характера, так и региональных. Глава России выразил надежду на то, что разговор на полях саммита ШОС будет полезным и содержательным.

Беседа с премьер-министром Армении прошла после приёма, который был организован председателем КНР Си Цзиньпином в честь гостей, приехавших на саммит ШОС.

Сегодня начался четырёхдневный визит Владимира Путина в Китай. Борт номер один приземлился минувшей ночью в аэропорту города Тяньцзинь. Там пройдёт саммит Шанхайской организации сотрудничества - самый масштабный за всю историю существования ШОС.

Кроме того, российский лидер выступит на саммите "ШОС плюс" с участием стран СНГ и БРИКС, проведёт серию двусторонних и трёхсторонних встреч, примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.