Ураган повредил инфекционную больницу в Биробиджане

В Биробиджане устраняют последствия урагана. Наиболее серьёзные повреждения стихия нанесла зданию городской инфекционной больницы - повреждена крыша, незначительно подтоплен четвёртый этаж. Работают ремонтные бригады. Для пациентов угрозы нет, больница продолжает работу в штатном режиме.

В пострадавших от урагана районах аварийные службы восстанавливают инженерные сети и линии электропередачи, расчищают от поваленных деревьев дороги и тротуары.

Комиссии оценивают ущерб, нанесённый многоквартирным домам ливнем, определяют, какие работы необходимо оперативно провести, сообщает "ТВ Центр" .