Фестиваль "Спасская башня" завершился грандиозным концертом на Красной площади

В Москве завершился один из самых зрелищных и масштабных фестивалей года - "Спасская башня". Он прошёл в столице в 17-й раз. Лучшие военные оркестры со всего мира дали грандиозный заключительный концерт у стен Кремля.

В этом году тема фестиваля - 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В смотре приняли участие оркестры из десяти стран: почти полторы тысячи музыкантов.

Финальный концерт фестиваля транслировал "ТВ Центр". Масштаб действа показали в мельчайших подробностях. На музыкантов, которые выходили на брусчатку Красной площади, были направлены объективы 18-ти камер.