Financial Times: встреча Трампа, Зеленского и европейских лидеров пройдет в Париже 4 сентября

В Париже 4 сентября пройдет встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Об этом 31 августа сообщило издание The Financial Times со ссылкой на трех дипломатов, знакомых с планами.

По их данным, встреча пройдет по приглашению президента Франции Эмманюэля Макрона. Среди других участников будут канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании сэр Кир Стармер, генсек НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В Елисейском дворце не прокомментировали эту информацию.

Ранее 18 августа в Белом доме прошел саммит, в котором приняли участие все вышеуказанные политики, а также президент Финляндии Александер Стубб и премьер-министр Италии Джорджа Мелони.