Владимир Путин поздравил учащихся и педагогов с Днем знаний

Президент России Владимир Путин поздравил школьников, студентов и педагогов с Днем знаний

"Дорогие друзья, рад поздравить школьников, учащихся колледжей, студентов вузов, педагогов, родителей учеников с Днём знаний", — сказал Путин в своем обращении.

Президент отметил, что с этим праздником связана биография каждого, так как именно в школе все начинали свой путь ко взрослой жизни.

"Хорошо помним чувство радости и волнения, которые испытывали 1 сентября. Вот и сегодня многие российские семьи провожают в школу детей и внуков", — добавил президент.

Путин отдельно поздравил первоклассников, отметив, что у них начинается новая, ответственная и увлекательная пора.

Глава государства пообещал, что страна будет делать всё, чтобы у всех российских детей были лучшие условия для освоения современных знаний.

"Будущее России принадлежит вам, дорогие друзья!" — заключил российский лидер.