Зеленский: подозреваемый в убийстве экс-спикера Верховной рады Парубия задержан

Подозреваемого в убийстве экс-председателя Верховной рады Андрея Парубия задержали. Об этом в ночь на 1 сентября сообщил Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

"Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и глава Службы безопасности Украины Василий Малюк только что доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия. Продолжаются необходимые следственные действия. Поручил представить обществу имеющуюся информацию", — говорится в сообщении Зеленского.

Об убийстве экс-спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия стало известно днем 30 августа. По данным СМИ, политик был застрелен и скончался на месте от полученных травм.