Си Цзиньпин: объем экономики стран ШОС приблизился к трем миллиардам долларов

В китайском городе Тяньцзинь в центре "Мэйцзян" начался саммит Шанхайской организации сотрудничества. В ходе своего выступления председатель Компартии КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай готов объединить усилия со всеми странами для высококачественного развития ШОС.

Другие заявления Си Цзиньпина:

— Страны ШОС должны противостоять блоковой конфронтации и травле и защищать миропорядок с центральной ролью ООН;

— Объем экономики стран ШОС приблизился к трем миллиардам долларов, экономическое влияние организации растет;

— Инвестиции Китая в экономику остальных государств — членов ШОС превысили 84 миллиарда долларов;

— Необходимо как можно скорее создать Банк развития Шанхайской организации сотрудничества.

Президент России Владимир Путин также прибыл во дворец "Мэйцзян", где выступит на заседании стран — членов ШОС в рамках своего четырехдневного визита в Китай. Перед началом заседания российский лидер кратко пообщался с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и председателем Китайской народной республики Си Цзиньпином.