Лукашенко: Беларусь гордится тем, что год назад стала полноправным участником ШОС

Президент республики Беларусь Александр Лукашенко во время своего выступления на саммите Шанхайской организации сотрудничества заявил, что страна гордится тем, что год назад стала полноправным участником ШОС.

Telegram-канал "Пул Первого" опубликовал основные предложения президента:

— Безопасность в Евразии — вместе строить механизмы защиты и быстрее запускать центры реагирования на угрозы;

— Торговля без барьеров — переход на расчёты в национальных валютах, развитие цифровой экономики и "зелёных" технологий.

— Банк развития ШОС — независимый финансовый инструмент, который поможет развивать проекты и защитит от санкций.

— Новые транспортные коридоры — координация усилий для удобной и безопасной логистики.

— Наука и инновации — общее пространство для исследований, технологий и стартапов.

— Образование и культура — единая образовательная платформа и подготовка специалистов, которые будут связывать страны.

Ранее на заседании председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что необходимо как можно скорее создать Банк развития Шанхайской организации сотрудничества.