Путин поздравил преподавателей и учащихся с Днем знаний

В России - День знаний. Начинается новый учебный год. Сегодня более 18 миллионов школьников сядут за парты.

Конечно, главные герои дня - это первоклассники. Сегодня на свой первый урок пойдут полтора миллиона детей. Учёба начинается и в колледжах. Лекции и семинары стартуют у студентов. В вузах будут учиться более пяти миллионов человек. Самыми популярными направлениями среди тех, кто в этом году поступил на первый курс, стали инженерные специальности, медицина и педагогика. С праздником всех учащихся, преподавателей, родителей поздравил Владимир Путин.