В Приморье к учебе приступили более 200 тысяч детей

Их первое выступление в школе встречают громкими аплодисментами. Эти малыши, пожалуй, главные герои сегодняшнего дня. Нарядные, с букетами цветов первоклассники.

Малыши, кажется, совсем не волнуются на линейке, а вот родители не скрывают эмоций. И стараются запечатлеть каждый момент торжества. Пасмурная погода переместила мероприятия с улицы в актовые залы. Но где бы ни проходила линейка - самая главная традиция остается неизменной. Первый школьный звонок.

Во всем Приморье в этом году к учебе приступили более 200 тысяч детей. Пополнение и кадровом составе. 380 молодых учителей пришли работать в школы края.

Более 20 с половиной тысяч приморских школьников впервые в этом году сядут за парты. Учебный год для них, как и для ребят вплоть до 8 класса, начнется позже, через неделю. А со второго по 6 сентября - свободное посещение. При этом старшеклассники приступят к занятиям по расписанию со второго сентября.

Тем временем на плацу Тихоокеанского высшего Военно-морского училища имени Макарова в День знаний впервые чеканят шаг и принимают присягу более 200 курсантов. С серьезным выбором профессии будущих офицеров поздравляет командующий Тихоокеанским флотом.

"Приняв присягу и став курсантом легендарного высшего Военного-морского училища имени Степана Осиповича Макарова, вы на всю жизнь связали себя с Военно-морским флотом. С флотом, который стоит на передних рубежах защиты нашей родины", - отметил Виктор Лиина, командующий Тихоокеанским флотом.

Помимо привычных военных специальностей, в этом году открыт набор и на новое направление. В учебном заведении теперь открыт факультет морской пехоты.