Российские войска продолжают развивать наступление на всех стратегически важных участках фронта. Наносят поражение инфраструктуре и технике ВСУ на передовой и в тылу.

Это кадры с Красноармейского направления. На закрытую позицию выезжает танк Т-80. Экипаж наводит машину на цель и несколькими выстрелами с дистанции 7 километров уничтожает вражеский опорник на линии боевого соприкосновения.

А это уже Константиновское направление - работает артиллерия. Прицельным огнём из гаубицы "Мста-Б" наши бойцы ликвидировали пункт управления беспилотниками противника.

Надежную поддержку штурмовикам оказывают расчеты "Града". В этот раз ударили по пункту временной дислокации неонацистов.