Какие законы вступают в силу с 1 сентября

В этом месяце в России вступает в силу множество важных нововведений. С 1 сентября заработает ряд законов, направленных на борьбу с мошенничеством.

Вводится так называемый "период охлаждения" при выдаче кредита. При займе от 50 до 200 тысяч рублей он составит 4 часа. Если сумма превышает 200 тысяч, то финансовые операции не будут осуществляться в течение 48 часов.

Также теперь граждане могут назначить уполномоченных лиц, которые будут подтверждать переводы и выдачу наличных с их счетов. Кроме того, с 1 сентября увеличивается пособие по беременности и родам для женщин, которые очно обучаются в вузах и организациях дополнительного образования. Теперь средний размер выплат составит порядка 90 тысяч рублей.

Изменились и правила расчёта отпускных и больничных. С 1 сентября работодатели будут учитывать не только оклад, но и все надбавки, премии и компенсации за работу в выходные дни.