В "Шереметьево" российских синхронисток встретили с аплодисментами

С цветами и аплодисментами в аэропорту "Шереметьево" в воскресенье встретили российских синхронисток. На прошедшем в Афинах чемпионате мира среди юниоров наши девушки выступили триумфально. Уже на старте первенства россиянки заняли весь пьедестал. К финалу соревнований стало понятно - нашу команду не обогнать. 5 золотых, серебро и бронза - участники из России уверенно выиграли медальный зачет всего турнира. В чем секрет успеха?

Каравай подготовлен, песни отрепетированы - встречают победителей в костюмах цвета триколора. Его на чемпионате мира в Афинах синхронистки так и не увидели - они выступали в нейтральном статусе. Который, впрочем, не помешал стать первыми в командном зачёте. Гимн нейтральных атлетов в честь наших победительниц звучал на чемпионате целых пять раз. Долгожданный же гимн российский встречает победительниц уже на родной земле.

Даже в терминале они держатся сплоченно и ровно. Такая же стратегия была и в Афинах, где к концу состязаний спортсменки только нарастили темп. Итог – отрыв от ближайших соперников – США – почти 23 балла.

"У нас 7 наград, 5 золотых, 1 серебро, 1 бронза. Это, в принципе, для нас после большого перерыва достаточно хорошо. Это хорошая работа, плодотворная работа тренерского штаба, самих спортсменов", - рассказал Радмир Габдуллин, генеральный секретарь Федерации водных видов спорта.

Фамилию Александры Пищиковой перед выступлением объявили с ошибкой. Под конец соревнований её всё же пришлось выучить: спортсменка взяла сразу два золота – в произвольной программе соло и в дуэте с Варварой Барабашовой.

В чемпионате участвовали более 300 спортсменов из 38 стран. Обстановка была довольно теплая. Впереди - новые победы, а это значит, что триумфаторы вернутся к тренировкам уже в ближайшее время.