Путин пообщался с лидерами Индии и Китая перед началом заседания ШОС

В Китае стартовал основной день саммита Шанхайской организации сотрудничества. В заседании Совета глав государств - членов ШОС принимает участие Владимир Путин.

Перед началом официальной части российский лидер пообщался с премьером Индии Нарендрой Моди и председателем КНР Си Цзиньпином. Затем поговорил, что называется, "на ногах" с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. В ходе заседания участники обсудят совместное сотрудничество в различных сферах экономики.

Саммит этого года стал самым масштабным за всю историю объединения. В китайский город Тяньцзинь приехали главы 20 государств и 10 международных организаций. У Владимира Путина сегодня запланирован ряд двусторонних встреч. Ожидается, что он проведет переговоры с лидерами Пакистана и Индии.

Выступая на саммите, глава российского государства отметил важность совместных усилий в борьбе за сохранение мира.