ПВО сбила полсотни дронов ВСУ над российскими регионами в ночь на 1 сентября

Силы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима устроить теракт на российской территории. В период с полуночи до 05.00 мск средства ПВО уничтожили 50 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили: 16 украинских беспилотников сбито над акваторией Черного моря, 12 – над территорией Белгородской области, 7 – над акваторией Азовского моря. Четыре дрона ВСУ уничтожено над Саратовской областью, по три беспилотника – над территориями Самарской и Оренбургской областей, а также над Татарстаном. Еще два дрона сбито над Краснодарским краем.

В Нижнекамске и Елабуге ночью объявлялась опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Граждан призвали быть бдительными, не подходить к окнам. Временно закрывался аэропорт Казани, к утру ограничения были сняты.