В России обновили список противопоказаний к управлению автомобилем

С 1 сентября в России ступил в силу обновленный список противопоказаний к управлению автомобилем.

Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. В апреле его подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Теперь за руль нельзя садиться с расстройством психологического развития, в том числе с аутизмом, синдромом Ретта и Аспергера.

Также в обновленный список вошли аномалии цветового зрения - частичной цветовой слепотой и искаженным восприятием красного и зеленого цветов.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября вырос штраф за непропуск автомобилей с мигалками. За нарушение грозит штраф в размере от 7,5 тысячи до 10 тысяч рублей.