Актер Сергей Белоголовцев расстался с женой спустя более 30 лет совместной жизни

Стало известно, что популярный комедийный актер, телеведущий Сергей Белоголовцев развелся с женой Натальей, с которой связал свою жизнь еще будучи студентом. В браке у них родились трое сыновей, один из которых, Евгений, появился на свет с диагнозом ДЦП.

Когда Сергей и Наталья разошлись, точно неизвестно. Однако ходят слухи, что переломным моментом стал инсульт, который не так давно сразил Белоголовцева. Это случилось несколько месяцев назад. Теперь артист активно восстанавливается. Помогает ему в этом новая избранница Елена. Она буквально выхаживала Сергея после удара.

"Я советую всем, особенно своим коллегам, мы с вами безумные, сумасшедшие трудоголики. Мы работаем так много, что такое ощущение, что нам сделали лоботомию в голову, всунули чип, на котором выбито „работа, работа, работа, пока не упадешь“. Поэтому, конечно, нельзя переутомляться. Следить за весом, чтобы он не был лишним. Попытаться отказаться от курения больше, чем от алкоголя", - заявил 61-летний Белоголовцев в программе "Ты не поверишь!"

Отметим, что в результате инсульта актера частично парализовало. Сообщалось, что у артиста отнялась левая часть тела, он был прикован к инвалидному креслу. Чтобы как можно быстрее вернуться в строй, Белоголовцев занимается лечебной физкультурой, регулярно посещает логопеда, иглорефлексотерапевта и массажиста.