Путин назвал главные причины конфликта на Украине

Владимир Путин назвал причины конфликта на Украине. Президент России выступил на саммите Шанхайской организации сотрудничества, который проходит в китайском Тянцзине.

По словам Путина, во многом кризис возник из-за спровоцированного Западом госпереворота в Киеве в 2014 году. Вторая причина – постоянные попытки Запада втянуть Киев в НАТО.

Президент России подчеркнул: в результате государственного переворота на Украине было устранено политическое руководство страны, которое не поддерживало вступление страны в Североатлантический альянс. В Москве неоднократно, на протяжении многих лет, говорили, что это представляет прямую угрозу безопасности России, приводит слова Путина ТАСС.