Москвичам рассказали о погоде в городе до конца недели

1 сентября в Москве будет облачная погода без осадков, дневная температура воздуха составит 22 градуса.

До конца недели погода будет неоднозначной: днем будет тело до 20 градусов, а вот к вечеру начнет резко холодать. Ночная температура будет колебаться в районе 17 градусов.

"К концу недели температура воздуха будет на 2-3 градуса выше нормы", - заметил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с "Интерфаксом".

Дождей на этой неделе преимущественно не будет, возможны небольшие локальные осадки к выходным дням.