У Якубовича обнаружили неизлечимую болезнь

Недавно отметивший юбилей Леонид Якубович пожаловался медикам на слабость и на то, что стал сильно уставать. Врачи диагностировали у него сахарный диабет с осложнениями, передает SHOT.

Теперь прославленному ведущему придется придерживаться строгой диеты и отказаться от соленых огурчиков, пирожков и других подарков участников "Поля чудес". Также артисту запрещено употреблять алкоголь.

Отметим, что пока сахарный диабет неизлечим. Можно лишь купировать его симптомы и поддерживать состояние специальными препаратами.

Кстати, аналогичный диагноз не так давно поставили поп-королю отечественной эстрады Филиппу Киркорову. Из-за своего недуга артист вынужден тщательно следить за здоровьем и страдать от медленного заживления ран. Так, еще весной он получил ожог на концерте, и до сих пор травма не заросла.