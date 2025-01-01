Путин и Моди поехали на переговоры в одном автомобиле

Неожиданную интригу внесли в размеренный распорядок дня саммита Шанхайской организации сотрудничества президент России и премьер-министр Индии. Владимир Путин и Нарендра Моди покинули площадку саммита в одном автомобиле.

Как сообщил в Telegram журналист Павел Зарубин, такое решение лидеры приняли буквально "на ходу", об этом никто не знал. На опубликованных кадрах опознавательных знаков автомобиля не видно – так что непонятно, на чьей именно машине уехали Путин с Моди. Индийский премьер подтвердил эти сообщения, опубликовав фотографию в мессенджере.

Лидеры направились на двустороннюю встречу, о которой ранее сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков. Путин и Моди регулярно общаются по телефону, однако личная встреча – первая в этом году. Лидеры обсудят подготовку к визиту президента России в Индию, который запланирован на декабрь 2025 года.