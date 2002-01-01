Дочь пожаловалась на плохое отношение изменившегося Петра Красилова

Официально Петр Красилов был женат лишь раз. В 2005 году актер сочетался браком с коллегой Ириной Шебеко. Та родила ему дочь Александру. Однако у артиста есть еще сын Иван от актрисы Натальи Селивановой. Мальчик появился на свет в 2002 году.

А теперь стало известно, что актер, прославившийся благодаря сериалу "Бедная Настя", женился во второй раз. Как передает "Ты не поверишь!", Петр Красилов женился еще год назад на поклоннице Анастасии, которая моложе на семь лет. Как призналась Анастасия, она положила на актера глаз еще шесть лет назад. По образованию жена Красилова учитель, у нее есть маленький сын. Живут супруги на два города — Петр работает в Москве, Анастасия же родом из Санкт-Петербурга.

"Не могу ее возить по разным городам с собой. Она меня терпеливо ждет дома, у семейного очага", - отметил актер.

Однако семейную идиллию нарушают судебные разбирательства Петра Красилова с бывшей женой Ириной. Девять лет назад она вместе с их дочерью Сашей уехала в США, а теперь требует раздела имущества. Интересно, что дочка Красилова тоже ходит на суды. Хотя Александра прилетела из Америки только ради того, чтобы увидеться с папой, по которому сильно скучает.

"Я когда приезжаю, с ним живу. Последнее время, если честно, он ко мне относится очень плохо. Я не знаю, если это из-за суда, но отношения у нас сейчас не самые лучшие", - призналась наследница артиста.

Отметим, что и с сыном у Петра Красилова отношения оставляют желать лучшего. Актер признал сына, однако платить алименты начал лишь спустя десять лет. В настоящее время актер комедийного сериала "Не родись красивой" поддерживает отношения с наследником, но видится с ним крайне редко: раз или два в год. Сам Красилов утверждает, что много работает и постоянно мотается по командировкам.

Напомним, что Петр Красилов считался одним из самых красивых актеров. Однако в последнее время артист сильно изменился. Он набрал лишний вес, от которого никак не может избавиться.