Путин поздравил президента Узбекистана с Днем независимости

Президент России Владимир Путин поздравил лидера Узбекистана Шавката Мирзиеева с Днем независимости.

Путин отметил динамичное развитие российско-узбекистанских отношений, говорится в сообщении на сайте Кремля. Это, по его словам, отвечает интересам двух народов и способствует сохранению безопасности в Центральной Азии.

"Узбекистан добился впечатляющих успехов в социальной и экономической сферах, пользуется растущим авторитетом на мировой арене", - заметил российский лидер.

24 июля, Путин поздравил Шавката Мирзиеева с днем рождения. Лидер Узбекистана вносит большой личный вклад в упрочение двусторонних отношений.