Саммит ШОС в Китае: прозвучали первые важные заявления лидеров

На черном "Аурусе" с китайскими дипломатическими номерами – российский флаг. Кортеж Владимира Путина прибывает на встречу Шанхайской организации сотрудничества. Традиционное совместное фото лидеров стран-участниц. Российский президент рядом с председателем КНР, по левую руку от него – президент Казахстана и следом премьер Индии, который успевает выложить в сецсетях фотографию объятий с президентом России.

А вот Нарендра Моди и Владимир Путин уже вместе идут, держась за руку, в сторону Си Цзиньпина. Улыбки на лицах трех лидеров явно намекают Западу, что треугольник РИК – Россия, Индия, Китай – на фоне угроз американских пошлин лишь укрепляется.

Пекин и Нью-Дели, у которых раньше было немало разногласий, стали более заинтересованы в крепкой дружбе. Хоть и для подстраховки, узнав об участии Путина в саммите ШОС, Вашингтон притормозил с повышением тарифов на китайский импорт — Белый дом по-прежнему желает заставить Пекин сократить поддержку Москвы. Но партнерство Китая и России нерушимо.

Для китайско-индийских отношений это вообще жизненно необходимо, пишут журналисты "Чайна Дэйли". Хотя на политической арене Китай долго следовал известной поговорке: "сохраняй спокойствие, придет время и цветы распустятся сами". Впрочем, в мировой политике и экономике наметились фундаментальные трансформации, необратимые. И пришел момент, когда пора действовать.

Неспроста лозунг встречи - "Продвижение шанхайского духа. ШОС в действии".

"ШОС прошла непростой путь развития. Внесла важный вклад в обеспечение безопасности региона, продвижение совместного развития, повышение уровня народного благосостояния. Объем экономики стран приблизился к 30 триллионам долларов, растет экономическое влияние организации. Поэтому предлагаю создать Банк развития ШОС, в целях обеспечения более мощной поддержки для безопасности всех государств-членов", - отметил Си Цзиньпин.

Председатель КНР заявил, что страны-партнеры должны противостоять блоковой конфронтации и травле, защищать миропорядок. Россия выступает за создание ШОС собственной платежной системы. Владимир Путин подчеркнул, что все чаще между странами используют собственные валюты в международной торговле. В прошлом году с этой идеей выступил и Иран.

Уважение суверенитета, национальных ценностей и интересов друг друга – вот, пожалуй, основные части мозаики, из которой складывается такое прочное и многолетнее единство ШОС. Российский лидер заявил, что ни одна из стран не может обеспечивать свою безопасность за счет другой. И Москва в вопросе украинского кризиса придерживается именно такого подхода. Но для урегулирования конфликта нужно сначала устранить первопричины.

"Украинский кризис возник не в результате нападения России на Украину, а в результате государственного переворота на Украине, который был поддержан и спровоцирован Западом. А затем попытками с помощью вооруженных сил подавить сопротивление тех регионов Украины и тех людей на Украине, которые этот переворот не приняли, не поддержали. И вторая причина кризиса заключается в постоянных попытках Запада втянуть Украину в НАТО, что, как мы многократно, причем, на протяжении многих лет говорим, представляет прямую угрозу безопасности России", - заявил Путин.

Президент выразил надежду, что и США разделяют мнение партнеров России – Китая, Индии и других стран ШОС - в отношении урегулирования украинского конфликта.

Ведь голос стран ШОС имеет важное значение в мире, отметил Путин. А глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что экономика ШОС растет быстрей, чем в стагнирующих Европе и Британии. Российский политик назвал эту встречу лидеров ШОС исторической. После нее нашу страну ждут перемены.

"Позитивный эффект для жизни россиян. Кредитные карточки российские будут активно приниматься за рубежом и совместные экономические механизмы будут больше работать. Поэтому мы считаем, что это действительно такой исторический объединяющий саммит ШОС во время разделения мира", - сказал Кирилл Дмитриев.

Много новых проектов у России и с Индией. Об этом собираются говорить Владимир Путин и Нарендра Моди на двусторонней встрече. На нее оба лидера отправились вместе на российском "Аурусе". Фото снова публикует премьер Индии в соцсетях. И разговор в салоне автомобиля длился почти час. И вот российская индийские делегации занимают свои места.

Владимир Путин напомнил Моди, что в декабре исполняется 15 лет со дня принятия совместного заявления, в котором отмечен выход отношений двух стран на уровень особого привилегированного стратегического партнёра. Моди ответил, что 400 миллионов жителей Индии ждут Путина в декабре для участия в двустороннем саммите.