Лидеры стран ШОС решили создать Банк развития

Банк развития Шанхайской организации сотрудничества решили создать лидеры стран объединения. Об этом сказано в декларации, принятой на саммите ШОС в китайском Тяньцзине.

В документе отмечено, что заинтересованные государства-члены подтверждают важность создания Банка развития ШОС. Принято решение об активизации консультаций по вопросам деятельности этого финансового института.

В Тяньцзинской декларации также говорится о принятом на саммите решении объединить статусы "наблюдатель" и "партнер по диалогу". Также отмечается, что государства-члены ШОС предоставили статус партнера по диалогу Лаосской Народно-Демократической Республике, передает ТАСС.