Собянин поздравил московских школьников с Днем знаний

Цветы, улыбки, долгожданные встречи с одноклассниками и учителями. Сегодня во всех школах - первый звонок. За парты сели более 18 миллионов детей. В разных регионах открылись десятки новых образовательных учреждений. День знаний - особенный для первоклассников. Ведь у них начинается совсем другая жизнь.

Первые школьные выступления, первые аплодисменты, строгие галстуки, белоснежные банты - для них всё только начинается! Главные герои праздника - конечно, первоклассники. И сегодня по всей стране для них звучит тот самый заветный первый звонок.

Во Владивостоке пасмурная погода переместила линейки с улиц в актовые залы. Этого дня все они долго ждали, к нему готовились: выбирали форму, собирали букеты, учили стихи... и не только!

Здесь пополнение не только среди учеников, но и учителей - 380 молодых педагогов пришли работать в приморские школы. И сегодня волнуются и будущие наставники, и родители, и, конечно, сами первоклассники.

В этом году впервые сели за парты полтора миллиона российских школьников. Во многих городах ко Дню знаний открылись новые и отремонтированные учебные заведения. Например, эта старейшая школа в Севастополе. Зданию 116 лет, а на главной лестнице еще сохранились осколки от снарядов времён Великой Отечественной войны. Сегодня сияющие после ремонта, современные классы встречают первых учеников.

В Москве День знаний выдался особенно теплым - в столицу вернулось лето. К новому учебному году в столице распахнули двери 34 новые школы. Сегодня учеников, студентов, педагогов и родителей в своём блоге поздравил мэр Москвы Сергей Собянин:

"Первое сентября — праздник, открывающий двери в прекрасный мир творчества, добра и удивительных открытий. После летних каникул учёба вновь становится главным делом в жизни ребят и их замечательных педагогов. В этом году впервые переступят порог школы свыше 100 тысяч юных москвичей. Желаю им и всем школьникам города здоровья, радости и огромных успехов в учёбе и жизни".

На праздничные линейки под открытым небом многие пришли всей семьей. Торжественный подъем флага, гимн, радостные напутствия - и первые уроки. С борта МКС школьников, их родителей и учителей поздравили члены российского экипажа.