Собянин в День знаний открыл после реконструкции школу на юге Москвы

Ко Дню знаний в Москве после реконструкции открыли 51 школу. Обновлённое образовательное учреждение, расположенное в районе Нагатинский Затон, сегодня посетил мэр Сергей Собянин.

Корпус рассчитан на 825 учеников. В ходе работ обновили фасад и кровлю, заменили инженерные коммуникации, выполнили внутреннюю отделку, закупили новое оборудование.

Помимо универсальных и специализированных учебных кабинетов, в школе есть медиатека, лабораторно-исследовательский комплекс, многофункциональное пространство для проведения различных мероприятий.