В России вспоминают жертв теракта в Беслане

Россия вспоминает жертв теракта в Беслане. 21 год назад - утром первого сентября - отряд боевиков захватил школу во время праздничной линейки.

Три дня террористы удерживали заложников в помещении спортзала. Жертвами трагедии стали 334 человека. Большинство - дети. В ходе штурма все боевики были уничтожены.

Почтить память погибших горожан сегодня пришли сотни местных жителей и представители власти. Люди зажигают свечи, несут фотографии, игрушки, а также воду, без которой террористы оставили заложников.

На мемориальном кладбище состоится крестный ход. Вечером - траурная служба. Вахта памяти продлится три дня.