ФСБ задержала агента украинских спецслужб в Тамбове

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали агента украинских спецслужб в Тамбовской области. Местный житель помогал противнику устраивать диверсии на территории России, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По данным ЦОС, гражданин России 1987 года рождения причастен к сотрудничеству на конфиденциальной основе с представителем спецслужб Украины. Его деятельность была направлена против безопасности России.

Житель Тамбовской области установил контакт с представителем украинской спецслужбы через Telegram. По заданию куратора он извлек из тайника части необходимого для диверсий оборудования. Следствие продолжается, возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей до 8 лет лишения свободы, передает ТВЦ.