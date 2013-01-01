Украинская полиция нашла "российский след" в убийстве Парубия

Подозреваемого в убийстве экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия задержали в Хмельницкой области.

Нацполиция Украины нашла в преступлении "российский след", пишет РИА Новости. По ее данным, задержанный замаскировался под курьера и открыл огонь по Парубию в Сиховском районе Львова. Затем он переоделся, озбавился от оружия и спрятался на Хмельнитчине.

Личность предполагаемого стрелка не раскрывается. Полиция показала лишь фото со спины.

Об убийстве 54-летнего экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия стало известно 30 августа. Его застрелили во Львове, политик скончался на месте.

Парубий в 2013-2014 году координировал проведение Евромайдана. После возглавил Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Украины. С 2016 по 2019 годы был главой украинского парламента.