Катя Гордон сообщила об уходе из дела Товстиков

Дмитрий и Полина Дибровы подали на развод. Четвертая жена популярного ведущего увлеклась соседом, другом семьи, миллиардером Романом Товстиком. Ради эффектной Полины мужчина даже подал на развод с женой Еленой, родившей ему шестерых детей.

Общественность которую неделю муссирует эту историю. Шумиха подогревается высказываниями защитницы Елены Кати Гордон, откровениями самой брошенной супруги Товстика, давшей большое интервью Андрею Малахову. Полина Диброва также высказывается на громкую тему, интригуя заявлениями, что она одна знает "правду". Роман и вовсе снял видео из больничной палаты, пожаловавшись, что якобы брошенная супруга в пылу эмоций сломала ему ногу в двух местах.

Однако в новом интервью Катя Гордон намекнула на то, что скоро скандал утихнет. Оказалось, что Елена и Роман могут договориться. По словам защитницы брошенной Товстик, ей удалось "выбить очень классные условия", передает Starhit.

"От Романа поступило отличное предложение о содержании Елены, об объектах, которые он готов ей передать. Я надеюсь, что это ее устроит, и мы полюбовно разойдемся. В суде мы подобного не выбьем. Мы уже добились результата, предложения для нее и ее детей. И на этой жирной точке я думаю уйти из дела, потому что плохой мир лучше войны", - заключила Гордон.

При этом Катя не преминула плюнуть в Полину Диброву, которую считает виноватой в развале семьи Товстиков. "Я, Катя Гордон, не как юрист, а как человек, считаю, что таких, как Полина Диброва, лучше не пускать на порог дома! Это неприлично быть крестной ребенка и уводить чужого мужчину. Я считаю, что в этом плане Полина Диброва, мягко говоря, позорит Ростов-на-Дону, и кроме бабок и игр в курсы, есть еще человеческие ценности, которые, похоже, не существуют для Дибровой", - заявила защитница Елены Товстик.