Путин встретился с Моди и Эрдоганом на полях саммита ШОС

Владимир Путин провел переговоры с Нарендрой Моди. Президент России встретился с премьером Индии на полях саммита ШОС.

Российский лидер подчеркнул, что отношения Москвы и Нью-Дели развиваются на принципах особого привилегированного стратегического партнерства. Путин напомнил, что Россия и Индия тесно координируют усилия на международной арене — в ООН, БРИКС, G20 и ШОС. Отмечено, что страны десятилетиями поддерживают особые, дружеские и доверительные отношения, которые поддерживают народы двух государств.

Позже Владимир Путин встретился с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как ранее сообщали в Кремле, президенты России и Турции планируют обсудить двустороннее сотрудничество. Твкже предметом переговоров будут международные вопросы, включая ситуацию на Украине и обстановку на Ближнем Востоке, передает РИА Новости.