Кушанашвили раскрыл истинную сущность Булановой: совсем не божий одуванчик

Татьяна Буланова переживает новую волну популярности после того, как ее песни "залетели в тренды", то есть распространились в Сети и привлекли внимание молодежи. А недавно успех артистки только укрепился благодаря ее подтанцовке.

Артисты выступают с певицей более 20 лет, но лишь сейчас оказались под пристальным вниманием общественности. В Сети подтанцовку Булановой называют "энергосберегающей", однако сама Татьяна спокойно относится к подобному эпитету. Более того, певица, наоборот, очень рада, что ее танцоры оказались популярны, да и сама она стала кумиром зумеров.

Однако Отар Кушанашвили в новом выпуске своего шоу "Каково?!" дал понять, что на самом деле Татьяна Буланова не такой божий одуванчик, как кажется со стороны. Известный ведущий рассказал, что раньше вне камер и сцены певица вела себя жестко и демонстрировала крутой нрав.

"Таня Буланова изменилась с годами. Я думал, когда же она произнесет то, чем она в моих глазах славилась. Она не про этот „один день, прожитый без тебя“. Это не Таня Буланова из обычной жизни. Таня Буланова из обычной жизни: „Пожалеешь, падла!“ Вот так она общалась с нами", - вспомнил Кушанашвили.