Подробности инцидента с протаранившим ворота российского консульства авто

Генконсульство России в Сиднее прокомментировало инцидент с тараном ворот.

Австралийская полиция оперативно задержала 39-летнего водителя. В настоящий момент он арестован и дает показания, сообщила российская дипмиссия в своем telegram-канале.

Пострадавших в результате инцидента нет. Работа генконсульства продолжается в штатном режиме.

1 сентября в ограду здания Генконсульства России в Сиднее въехал автомобиль. Причиной послужила несанкционированная стоянка авто на подъездной дорожке. Правоохранители потребовали отъехать, но вместо этого водитель протаранил ворота.