Си Цзиньпин выступил с инициативой глобального управления на саммите ШОС

Инициативу глобального управления выдвинул Си Цзиньпин. Председатель КНР выступил с этой идеей на расширенном заседании ШОС в Тяньцзине.

По словам китайского лидера, Пекин готов работать со всеми странами над совместным созданием более справедливой и равноправной системы глобального управления. Также предстоит работа над созданием сообщества с единой судьбой человечества, заявил Си Цзиньпин.

Председатель КНР отметил, что Шанхайская организация сотрудничества все в большей мере становится положительной движущей силой в построении такой системы. ШОС предлагает и реализует множество новых концепций в этой области и будет вносить в глобальную систему позитивный вклад, передает ТАСС.