Рудковская перекрыла кислород известной ведущей

Яна Рудковская дала откровенное интервью Евгении Медведевой. Было поднято много самых разных тем, в том числе продюсер рассказала о том, что так и не смогла простить предательство известной ведущей Маши Малиновской.

Когда-то она была одной из самых востребованных ведущих на отечественном телевидении. Машу с ее кукольной внешностью считали настоящей красавицей, а неподражаемый тембр голоса стал визитной карточкой. В подругах у Малиновской, кроме Яны Рудковской, была Ксения Собчак и другие представители отечественного шоу-бизнеса. Маша была дружна и с тогдашним супругом Рудковской, Виктором Батуриным.

И именно в его пользу впоследствии Малиновская свидетельствовала на суде, когда Батурин и Рудковская боролись за детей, сыновей Андрея и Николая. В беседе с Медведевой продюсер заявила, что телеведущая оклеветала ее, тем самым отбросив женщину в борьбе за детей на год.

К счастью, Яне удалось отвоевать наследников. Позднее она поставила всем организаторам вечеринок и прочих мероприятий условие: или она или Маша Малиновская. В результате ведущую перестали приглашать на светские приемы, а потом и ее карьера сошла на нет.

"Я всегда говорю: "Бумеранг зла всегда вернется обратно!" Она сама себя наказала, и ее не простил никто. Она стала, как это называется в шоу-бизнесе, "нерукопожатной", - констатировала Яна Рудковская.