Сын Елены Яковлевой Денис Шальных женился

У Елены Яковлевой есть один ребенок - сын Денис Шальных. В Сети его зовут фриком потому, что тело и лицо мужчины покрывают многочисленные татуировки. Сама актриса, впрочем, спокойно относится к эффектной внешности наследника. Для нее главное, чтобы он был здоров и нашел свое призвание.

Дело в том, что Денису Шальных уже 32 года, он перепробовал самые разные профессии, но пока себя так и не нашел. Более того, и в личной жизни ему не везло. В 25 лет он женился, однако брак вскоре развалился. Однако теперь Шальных предпринял вторую попытку обрести семейное счастье.

Стало известно, что единственный сын Елены Яковлевой снова женился. Кем является его избранница, неизвестно. Денис предпочитает ее не афишировать. Однако для самого важного дня девушка выбрала черное платье. Впрочем, Шальных тоже предпочел облачиться в темное. Присутствовала ли на торжественном мероприятии Елена Яковлева, также неизвестно, передает Starhit.

Ранее в интервью Денис Шальных признавался, что его первый брак разрушился из-за измены. По словам сына актрисы, он "накосячил".