Российские дроны уничтожили робота и пункт управления беспилотниками ВСУ

Украинская роботизированная платформа и пункт управления дронами уничтожили российские операторы беспилотников. Об этом сообщили в пресс-центре группировки войск "Южная".

По данным пресс-службы, разведка обнаружила роботизированную платформу снабжения ВСУ под Константиновкой. Цель находилась вблизи украинских позиций, она была уничтожена точным попаданием ударного беспилотника.

Также операторы беспилотников 77-го отдельного мотострелкового полка "Южной" группировки войск обнаружили пункт управления БПЛА противника. Цель была уничтожена артиллерийским ударом 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б", передает РИА Новости.