В Москве стартовала выставка "Платформа Будущего"

Экономическим и культурным достижениям регионов страны, а также перспективным проектам развития территорий посвящена выставка "Платформа Будущего". Она открылась в Москве в Национальном центре "Россия".

Свои стенды представят семь субъектов: Челябинская, Тульская, Воронежская и Амурская области, а также Ненецкий автономный округ, Республика Дагестан и Еврейская автономная область.

Уникальные экспозиции включают интерактивные инсталляции, а также исторические артефакты. Также посетители выставки познакомятся с проектами Российского экспортного центра, узнают об инновациях в машиностроении, судостроении, медицине и IT.

"Каждому из российских регионов есть чем гордиться. Есть уникальная история, есть места исторической памяти, есть удивительные природные богатства, есть люди, которыми гордится регион. Потому что главное богатство - это всегда люди. Но в данном случае это тоже задача, поставленная президентом России В.В. Путиным - чтобы у каждого региона была возможность рассказать не только про историю, не только про сегодняшний день, но и показать, куда двигается и развивается регион", - рассказал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.