К началу нового учебного года в Москве подготовили почти 4,5 тысячи зданий

Свыше миллиона 600 тысяч школьников, воспитанников детских садов и студентов начали сегодня учебный год в Москве. Из них в первый класс пошли 100 тысяч учеников.

К началу нового учебного года в Москве подготовили почти четыре с половиной тысячи зданий. Три десятка из них открыли свои двери впервые. Ещё свыше тысячи минувшим летом были отремонтированы.

Утром в образовательных учреждениях прошли торжественные линейки. Для первоклассников их организовали прямо на улице. Звучали добрые пожелания от педагогов и родителей. А также стихи от детей.