Более 13 млн поездок совершили москвичи на ночных маршрутах автобусов за 12 лет

Как доехать из аэропорта в гостиницу, добраться домой после концерта и успеть на работу рано утром? Вот уже 12 лет москвичи не задают таких вопросов благодаря регулярным ночным автобусам.

За это время москвичи совершили более 13 миллионов поездок по 18 маршрутам. Автобусная сеть связывает 100 районов столицы, в том числе вокзалы, а также "Внуково" и "Шереметьево".

Теперь ночные и круглосуточные рейсы будут обслуживать электробусы нового поколения, которые обеспечат полуночным пассажирам комфортную поездку по Москве.