Машина с дипломатическими номерами врезалась в столб в Москве

В Москве разыскивают водителя, который накануне вечером устроил аварию на улице Шаболовка. Автомобиль Лексус с дипломатическими номерами Вьетнама, по предварительным данным, проскочил на красный. И врезался в столб.

Машина получила серьезные повреждения. Видно, что в салоне сработала подушка безопасности. А на сидение кровь. Однако к моменту приезда сотрудников Госавтоинспекции внутри уже никого не было.

А это кадры с Московского скоростного диаметра. Там в районе МЦК "Белокаменная" грузовик с песком столкнулся с машиной коммунальных служб. "КамАЗ" от удара опрокинулся и содержимое кузова высыпалось на проезжую часть. Информации о пострадавших не поступало.