Чем удивляет Московская неделя моды

Сказки, провокация и искусственный интеллект! В столице проходит Московская неделя моды. Главной площадкой стал парящий моста парка "Зарядье". На таком нестандартном подиуме дизайнеры со всего мира демонстрируют последние тенденции фэшн-индустрии. Национальный колорит вдохновлял, а современные технологии помогали воплотить самые смелые идеи. Что в тренде?

Яркие краски и сдержанный монохром. Контрасты фактур и блеск тканей. В Россию едут за вдохновением, и нам есть, что показать. Свои коллекции представляют более 100 отечественных брендов.

Строгую вереницу носителей чёрного сменяют дерзкие и кричащие цветом. Творцы костюмов вдохновляются улицами, суровой русской природой и даже сказками.

А ромбы, которыми щедро осыпаны наряды, символ якутского оберега. Образы продуманы детально – с ног до головы. По-своему сказочна и мода из Бразилии. На подиуме - сплошь принцессы: в шелках и стразах. Провокационные наряды создавали с помощью 3D-печати.

"Обе наши страны отличаются креативностью. Но если российские коллекции – больше про элегантность, то бразильские отличает некая телесность. Но и Россия, и Бразилия могли бы многое сделать вместе в мире моды, потому что они дополняют друг друга", - говорит Оливия Меркиор, фэшн-стратег ведущего агентства по управлению креативными и технологическими проектами в Бразилии.

Общее с российским дизайном – разноцветными сарафанами из Рязанской и Астраханской губерний – нашли и гости из ЮАР.

Московская неделя моды – это не только показы и коллекции, но и новые возможности для бизнеса и укрепления связей между странами. Параллельно в Зарядье проходит международный форум BRICS+ Fashion Summit.

"Это площадка, которая позволяет обсуждать сегодняшние вопросы, вызовы, которые стоят не только в России, но и перед всей мировой индустрией моды. Это, конечно, возможность заключения деловых соглашений", - отметил Алексей Фурсин, руководитель Департамента культуры города Москвы.

В саммите участвует больше 250 человек из 65 стран - представители фэшн-компаний, текстильных фабрик, университетов и, конечно, организаторов зарубежных недель моды.

"Мы делимся идеями, знаниями, это действительно восхищает! Я вижу большой потенциал российских брендов на международном рынке, всё выглядит потрясающе, и я думаю, что каждый должен открыть Москву как модную столицу мира", - говорит Бенч Белло, основатель Международной недели моды в Маниле (Филиппины).

Столичных дизайнеров поддерживает программа "Сделано в Москве". На Зеленом маркете в рамках недели моды свои коллекции представили более 35 локальных брендов.

"Это позволяет найти нашу аудиторию, плюс, для молодых дизайнеров - это старт, когда я только начинала, благодаря вот таким маркетам "Неделя моды" мы могли заявить о себе и показать, что такое мода", - рассказала Лилия Фишер, дизайнер головных уборов.

Мода в этом году вышла за рамки – в том числе и обычных подиумов. Очередная площадка фэшн-недели – Парящий мост Зарядья. Длина "дистанции" в три раза превышает среднестатистический подиум. Но главная особенность показа – музыкальное сопровождение.

Это опера "Мандрагора", неоконченное произведение Петра Ильича Чайковского. Спустя 150 лет творение удалось завершить с помощью нейросетей. Они же стали соавторами образов моделей. И всё же, отмечают эксперты, живую мысль и творческий полёт дизайнера не способен заменить даже самый совершенный, но искусственный интеллект.