Альпинистка назвала варианты спасения Наговициной

Застрявшую в горах Киргизии альпинистку Наталью Наговицину можно было спасти.

Для вызволения альпинистки с высоты 7 200 метров потребовалась бы группа из десяти подготовленных и акклиматизированных мужчин с опытом высотных восхождений. Однако, в критический момент таких спасателей на месте не оказалось, сообщила Член Федерации альпинизма России Анна Пиунова.

При наличии денег и связей в альпинистском сообществе собрать такую команду возможно — подобным образом организовывались поиски альпиниста Евгения Глазунова, который пропал без вести во время одиночного восхождения на вершину Аксу, уверена эксперт.

Сразу после перелома ноги Наговициной следовало бы спуститься на 200 метров ниже, где имеется ровная площадка, пригодная для посадки вертолета, пишет RT.

47-летняя альпинистка Наталья Наговицына в составе группы совершила восхождение на пик Победы — самую высокую точку Тянь-Шаня. 12 августа во время спуска сорвалась и сломала ногу. Она не могла передвигаться и лежала на небольшой площадке на высоте около 7 200 метров.

Наговицыну пытались спасли военные Киргизии, но не удалось - из-за сильной турбулентности вертолет Минобороны совершил жесткую посадку, а находившиеся на борту получили травмы. Последующие попытки спасти альпинистку были отложены из-за непогоды. Наговицыну пытался спасти итальянский альпинист Лука Синигалья. Он получил обморожение правой руки и впоследствии скончался от отека мозга.

23 августа МЧС Киргизии сочло альпинистку без вести пропавшей, операцию по спасению прекратили.