Вмешательство России, нацеленное на Урсулу фон дер Ляйен, вывело из строя навигационные службы GPS в болгарском аэропорту. Самолет президента Европейской комиссии был вынужден приземлиться с использованием бумажных карт, пишет Financial Times.

Самолет, на борту которого фон дер Ляйен летела в Пловдив днем 31 августа, был лишен электронных навигационных средств при заходе на посадку в аэропорту болгарского города. Это, по словам трех официальных лиц, проинформированных об инциденте, было расценено как вмешательство России.

По словам чиновников, GPS на всей территории аэропорта отключился. После часового облета аэропорта командир воздушного судна принял решение посадить самолет вручную, используя аналоговые карты. Болгарское управление по обслуживанию воздушного движения подтвердило инцидент в заявлении для британского издания. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на запрос FT опроверг российское вмешательство.