Свежее фото Пугачевой взволновало народ

Ходят слухи, что Алла Пугачева и ее молодой муж Максим Галкин* вернулись из Латвии на Кипр, где живут последние несколько месяцев. В Юрмале семейство традиционно проводило летние дни, поскольку местный климат, как говорят, очень полезен для Примадонны, у которой целый букет хронических заболеваний.

По такому случаю Максим Галкин* на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" опубликовал новую фотографию, на которой запечатлен с Аллой Пугачевой. Свежий снимок Примадонны взволновал общественность. В Сети судачат, что на фото легендарная артистка выглядит грустной и изможденной, несмотря на стильную прическу и легкий макияж. Более того, публикацию "лайкнула" ее заклятая подружка София Ротару.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

Теперь интернет-пользователи строят предположения, что Пугачева изо всех сил скрывает грусть и тоску по Родине, однако у нее получается плохо. Ранее появилась информация, что в семье певицы и юмориста серьезные проблемы. На публике супруги пытаются показывать идиллию, а дома, по слухам, ругаются каждый день. Якобы скандалы возникли из-за того, что Алла Борисовна хочет вместе с детьми, сыном Гарри и дочкой Елизаветой, вернуться в Россию.

* признан иностранным агентом на территории России