18-летняя дочь Даны Борисовой рассказала, что ее связывает с Дмитрием Дибровым

В конце августа единственной дочери известной ведущей Даны Борисовой Полине исполнилось 18 лет. По такому поводу именинница организовала вечеринку в одном из столичных ресторанов. Среди гостей оказался и без пяти минут холостяк Дмитрий Дибров.

После этого в Сети стали ходить слухи, почему вдруг именитый ведущий оказался на вечеринке юной наследницы Даны Борисовой. Некоторые припомнили интервью шоумена, в котором тот рассуждал, что супругу себе лучше брать прямиком со школьной скамьи.

Журналисты связались с Полиной и прямо спросили, что ее связывает с Дмитрием Дибровым, который той годится в дедушки. Она объяснила, что Дибров и ее мать давно дружат. К тому же на празднике присутствовал представитель Дмитрия, с которым Полина очень хорошо общается. "За день до дня рождения он сказал, что приедет Дибров, хочет поснимать рилсы, свое шоу и просто увидеть меня, маму", - рассказала Полина Starhit.

При этом дочь Даны Борисовой прокомментировала слухи, будто на празднике флиртовала с Дмитрием Дибровым. "Как он ко мне относится, не могу сказать. Я очень добрая, со всеми по-милому общаюсь", - объяснила наследница телеведущей.