ВКС получили новый тяжелый транспортный самолет

Экипаж Воздушно-космических сил России принял тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А. В сообщении Минобороны отмечается, что самолет передан ВКС в рамках реализации поставленных ведомством задач по поставкам особо востребованных образцов вооружения и техники в войска.

Эксперты отмечают, что новый Ил-76МД-90А создан из отечественных комплектующих. Улучшены основные характеристики – в частности, по сравнению с предыдущими версиями, увеличены дальность полета и грузоподъемность, улучшена точность вождения и десантирования, качество радиосвязи.

Поставщик самолета для Минобороны - ульяновское предприятие "Авиастар". Новый самолет вместо старых двигателей Д-30КП-2 использует более мощные, экономичные и малошумные ПС-90А-76, что позволило существенно увеличить максимальную дальность полета. Новые двигатели позволяют самолету поднимать в воздух до 60 тонн полезной нагрузки.