Гороскоп на сегодня, 2 сентября, для всех знаков зодиака

Овны

Меркурий включает турбо-скорость! Вступая в знак Девы, он обещает пробежать его за шестнадцать дней, помогая вам быть быстрыми, сообразительными и очень деловыми.

Тельцы

Ваш внутренний стилист потирает ручки – теперь он главный! Отправляйтесь в магазины за одеждой, и пусть каждый день сентября превратится в маленький показ мод.

Близнецы

Пока Меркурий бежит по Деве, у вас дома произойдут волшебные перемены. Возможно, вы найдете давно потерянную вещь или решите сложную бытовую проблему.

Раки

Наконец-то собеседники станут внятными, а маршруты – логичными. Слова обретут вес, и вы сами удивитесь, как легко будет договориться с нужными людьми.

Львы

Меркурий подскажет, как лучше распоряжаться деньгами. Возможно, вы заключите выгодную сделку, сумеете повысить свой доход и начнете инвестировать.

Девы

Поздравляем, в ваш знак пожаловал Меркурий, и теперь все будет идти в нужном темпе и по четкому плану. Вы почувствуете вдохновение и наведете порядок во всем.

Весы

В ближайшие дни появится желание выдохнуть, остаться наедине с собой и разобрать личные архивы. Запасайтесь вкусными чаем для уютных осенних вечеров.

Скорпионы

Самое время снова появиться в сети! И не просто с банальным селфи, а с настоящим посланием миру: ваше слово, взгляд, стиль будут притягивать и впечатлять людей.

Стрельцы

Осенние амбиции представителей этого знака разгораются! Появятся идеи по карьере, бизнесу, планам на год – не забывайте их записывать, чтобы все не улетело обратно в космос.

Козероги

Вам захочется учиться, и это не просто слова. Онлайн-курсы, учебники с закладками, подкасты о философии – все это вдруг покажется невероятно привлекательным.

Водолеи

Не пора ли навести порядок в совместных счетах, оплатах и налогах? Меркурий поможет вам все систематизировать – с минимумом стресса и максимумом выгоды.

Рыбы

Звезды дают вам шанс разобраться в тонкостях партнёрских отношений. Слушайте внимательно – где-то там, между строк, может быть подсказка, ключ к секрету.