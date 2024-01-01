Сергей Собянин поздравил с 1 сентября учеников обновленной школы № 1770

С Днем знаний московских школьников, студентов, педагогов и родителей сегодня, поздравил мэр столицы Сергей Собянин. Он пожелал всем здоровья, радости и огромных успехов. Утром глава города посетил школу 1770 на Нагатинской набережной. Она открылась после реконструкции. Мэр осмотрел здание. А также пообщался с педагогами и учениками.

Прижимая к себе пушные букеты, первоклассники с заметным интересом ждут не дождутся возможности сесть за школьную парту. Торжественная линейка с напутствиями и пожеланиями и долгожданный первый звонок.

Первоклассники переступают порог новой школы. Ребята постарше остаются, чтобы получше разглядеть свою школу. Она вроде прежняя, только ее не узнать - такой яркой и современной она стала. Мэр Москвы, поздравляя школьников с Днём знаний, отметил, что все работы выполнены в соответствии со стандартом городской программы "Моя школа".

Мэр Москвы пожелал ученикам новых знаний и успехов в учебном году, но ребята не упустили возможности расспросить Сергея Собянина о его школьных годах. Первый вопрос - о любимом предмете.

"Да я все уроки любил, обожал, замечательные были учителя. Каждый урок даёт свои знания, свои новые какие-то ощущения. Потому что география с историей отличаются от физкультуры. На каждый урок приходишь – и там своё интересное какое-то знание", - рассказал Собянин.

Учителя воодушевлены не меньше учеников. Современное пространство при необходимости можно приспособить под любую задачу. Помещение - трансформер позволяет проводить совместные уроки, устраивать викторины. И главное - пространство остаётся просторным и светлым.

Чтобы в учебных классах было больше естественного освещения, двери и даже стены сделали прозрачными. Это визуально увеличивает пространство и делает его современным. О наполнении и говорить нечего. Настоящая школа возможностей. Микроскопы, наборы для робототехники, все необходимое для раскрытия потенциала ученика.

Учебное здание школы до комплексной реконструкции было типовым. Здание построено в 90-х. Реконструкция началась в мае 2024 года. Обновлён фасад, заменены все инженерные коммуникации, дверные и оконные блоки, выполнена внутренняя отделка помещений.

"Это совершенно две разные планеты. Школа обновилась целиком и полностью. Это и возможность проведения и лекционных занятий, и практических занятий. Это и медиабиблиотека, где каждый ребенок может собрать информацию, ту, которая нам нужна, в электронном ли виде, в книжном ли виде, актовый зал", - рассказал Михаил Горемыкин, директор школы №1770, заслуженный учитель России. Школу ученики оценили. Говорят, коридоры знакомы, но все по-новому.

В этом учебном году свои двери распахнула 51 реконструированная московская школа. 34 новых здания школ и детских садов приняли своих учеников впервые.